Transfert à 80M€ : Le PSG tente un gros coup !

Toujours en quête d’un nouveau défenseur central droitier pour suppléer Marquinhos, le PSG en pince toujours pour Tomás Araújo selon la presse portugaise. Le jeune joueur du Benfica Lisbonne, sous contrat jusqu'en 2029, possède d'ailleurs une clause libératoire à hauteur de 80M€. Le PSG est prévenu.

Seul et unique trentenaire de l'effectif actuel du PSG, Marquinhos (31 ans) devra un jour passer le relais, et ses dirigeants sont d'ores et déjà en train d'anticiper ce moment. Luis Campos est en recherche active d'un nouveau défenseur central droitier pour venir concurrencer le capitaine du PSG, et les pistes se multiplient. Après Ilya Zabarnyi (22 ans, Bournemouth), le directeur sportif parisien se penche sur un profil au Portugal.