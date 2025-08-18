Transferts - 103M€ : Grosse annonce du PSG sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plutôt calme sur le marché des transferts depuis le début de l'été, le PSG a toutefois dépensé pas moins de 103M€ pour un total de trois nouvelles recrues. Luis Enrique a fait le point à ce sujet vendredi en conférence de presse, et le coach espagnol du PSG semble emballé par le mercato estival réalisé par sa direction.

Avec les arrivées de Renato Marin (19 ans, libre), Lucas Chevalier (23 ans, 40M€ hors bonus) et Illya Zabarnyi (22 ans, 63M€ hors bonus), le PSG a déjà déboursé 103M€ depuis le début du mercato estival. Un recrutement axé sur des éléments jeunes et disposant d'une grosse marge de progression, qui semble d'ailleurs ravir Luis Enrique. L'entraîneur espagnol du PSG s'est livré samedi en conférence de presse à ce sujet.

« Pas de problème » avec le recrutement du PSG « Il faut rester ouvert au mercato parce que c'est notre obligation mais il n'y a pas de problème. On est tranquille, on est calme », analyse Luis Enrique, qui semble donc relativement satisfait du mercato effectué par le PSG avec Marin, Chevalier et Zabarnyi.