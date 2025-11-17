Transfert XXL à Barcelone : L’énorme duel contre Kylian Mbappé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2027, Harry Kane aurait une clause libératoire de 65M€ lui permettant de quitter le Bayern Munich l’été prochain. En ce sens, le FC Barcelone en ferait une priorité afin de remplacer Robert Lewandowski. L’international anglais serait alors opposé au Real Madrid de Kylian Mbappé, un scénario qui plaît à Chris Waddle.

Robert Lewandowski étant libre de tout contrat à la fin de la saison, le FC Barcelone aurait déjà identité son successeur. Selon The Guardian, les Blaugrana auraient fait d’Harry Kane leur priorité et ce dernier aurait une clause libératoire de 65M€ afin de quitter le Bayern Munich l’été prochain. Un bon choix pour Chris Waddle, qui ne croit pas à un retour de l’international anglais (111 sélections, 76 buts) à Tottenham.

« Lewandowski pourrait quitter Barcelone et il serait parfait pour prendre sa place » « J'ai déjà entendu parler du retour possible de Harry Kane. Ce serait formidable pour Tottenham, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que Tottenham veuille de lui, compte tenu de son prix et de son âge. Même si une autre équipe voulait le recruter, je ne suis pas sûr que le Bayern Munich veuille le vendre. Ils ont laissé Robert Lewandowski partir à Barcelone à peu près au même âge, et il n'a cessé de marquer depuis son départ. J'ai regardé, et le Real Madrid pourrait avoir besoin d'un numéro 9 comme Harry Kane. Lewandowski pourrait quitter Barcelone et il serait parfait pour prendre sa place aussi », a déclaré l’ancien attaquant de l’OM auprès de SheKicks.net.