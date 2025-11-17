Transfert XXL à Barcelone : L’énorme duel contre Kylian Mbappé ?

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2027, Harry Kane aurait une clause libératoire de 65M€ lui permettant de quitter le Bayern Munich l’été prochain. En ce sens, le FC Barcelone en ferait une priorité afin de remplacer Robert Lewandowski. L’international anglais serait alors opposé au Real Madrid de Kylian Mbappé, un scénario qui plaît à Chris Waddle.
Robert Lewandowski étant libre de tout contrat à la fin de la saison, le FC Barcelone aurait déjà identité son successeur. Selon The Guardian, les Blaugrana auraient fait d’Harry Kane leur priorité et ce dernier aurait une clause libératoire de 65M€ afin de quitter le Bayern Munich l’été prochain. Un bon choix pour Chris Waddle, qui ne croit pas à un retour de l’international anglais (111 sélections, 76 buts) à Tottenham.
« Lewandowski pourrait quitter Barcelone et il serait parfait pour prendre sa place »
« J'ai déjà entendu parler du retour possible de Harry Kane. Ce serait formidable pour Tottenham, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que Tottenham veuille de lui, compte tenu de son prix et de son âge. Même si une autre équipe voulait le recruter, je ne suis pas sûr que le Bayern Munich veuille le vendre. Ils ont laissé Robert Lewandowski partir à Barcelone à peu près au même âge, et il n'a cessé de marquer depuis son départ. J'ai regardé, et le Real Madrid pourrait avoir besoin d'un numéro 9 comme Harry Kane. Lewandowski pourrait quitter Barcelone et il serait parfait pour prendre sa place aussi », a déclaré l’ancien attaquant de l’OM auprès de SheKicks.net.
« Si j'étais Harry, je préférerais tenter ma chance en Espagne plutôt que de retourner en Angleterre »
Pour Chris Waddle, un départ en Espagne, au Real Madrid ou au FC Barcelone, pourrait intéresser Harry Kane : « Harry pensera qu'il a fait son travail en Angleterre, et il pourrait penser la même chose de son passage en Allemagne. Il pourrait maintenant se tourner vers l'Italie, l'Espagne ou la France pour relever un nouveau défi. Le Bayern est un club énorme, mais le Real l'est encore plus. Quelle histoire cela ferait ! Si j'étais le Real Madrid, Barcelone ou Milan, je me demanderais pourquoi je ne le recruterais pas. Il marque des buts, il est très bon techniquement, il peut jouer en numéro 9, mais aussi en numéro 10. Certaines de ses actions avec Nicolas Jackson ont montré à quel point ses passes et son jeu de liaison sont bons. Il est créatif. Je serais donc vraiment surpris que le Bayern le laisse partir plutôt que de le garder pour deux années supplémentaires. Si j'étais Harry, je préférerais tenter ma chance en Espagne plutôt que de retourner en Angleterre. »