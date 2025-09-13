Transfert validé, le gros retournement de situation à l’OM

Alexis Brunet

Cet été encore, l’OM a beaucoup bougé lors du mercato. Le club phocéen a bouclé de très nombreuses arrivées, mais également plusieurs ventes. Présent au club depuis 2023, Geoffrey Kondogbia est lui resté. Les dirigeants marseillais comptent beaucoup sur lui, alors qu’ils souhaitaient se débarrasser de lui lors du mercato estival 2024. Explications.

Alors qu’initialement Pablo Longoria prévoyait un mercato d’ajustement, le président de l’OM a encore une fois été très sollicité cet été. Au total, le club phocéen a fait venir une douzaine de joueurs et un grand nombre sont partis également. Cela n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui doit donc encore une fois composer avec un effectif très largement modifié.

Kondogbia fait partie des plus anciens Avec ces très nombreux changements, il est donc difficile de rester sur la durée à l’OM. Vendredi soir contre Lorient (victoire 4-0), Geoffrey Kondogbia était le joueur présent à Marseille depuis le plus longtemps et il n’est arrivé qu’en 2023. Une preuve supplémentaire que l’instabilité règne souvent au sein du club phocéen.