«Tout proche d’aboutir...» : Une star au Paris FC, le gros transfert presque bouclé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans les derniers instants du mercato estival, les champions du monde Paul Pogba, Olivier Giroud et Florian Thauvin ont vu débarquer en Ligue 1 un autre joueur sacré en 2018 en la personne de Benjamin Pavard. Et N’Golo Kanté aurait bien pu rejoindre la liste aussi, en discussion avancée avec le Paris FC.

Les champions du monde 2018 ont la cote en Ligue 1. Cet été, Benjamin Pavard, Paul Pogba, Olivier Giroud et Florian Thauvin ont rejoint le championnat de France, s’engageant respectivement en faveur de l’OM, l’AS Monaco, du LOSC et du RC Lens. Et les trois anciens protégés de Didier Deschamps auraient pu être rejoints par N’Golo Kanté, courtisé par le Paris FC.

« N’Golo Kanté au Paris FC ? Ça a été tout proche d'aboutir » Un dossier qui est allé loin si l’on en croit Laurent Pruneta, journaliste au Parisien, interrogé ce samedi via le tchat du quotidien francilien sur le mercato du club promu. « Sur les noms cités, il y a eu beaucoup de fake news alimentées par certains sites ou comptes. Ngolo Kanté, c'était vrai en revanche, affirme-t-il. Ça a même été tout proche d'aboutir selon ce que m'a confirmé un proche du dossier ».