Transfert : Un «traitre» à l’OM, son pote le balance ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la rivalité qui existe depuis de très longues années entre les Girondins de Bordeaux et l’OM, Souleymane Diawara n’a pas hésité à passer directement d’un club à un autre. Ainsi, en 2009, celui qui jouait défenseur central a rejoint la Canebière et le club phocéen. De quoi faire enrager son ami avec qui Diawara évoluait à Bordeaux : Marouane Chamakh.

En 2009, juste après avoir remporté la Ligue 1 avec Bordeaux, Souleymane Diawara décidait… de s’en aller. Et pas pour aller n’importe où. En effet, le Sénégalais avait alors choisi de rejoindre le grand ennemi des Girondins : l’OM. « Le président Triaud m’a dit : « Si tu veux partir, il faut t’asseoir sur ta prime ». C’était un million. Je me suis dit je vais prendre le risque, je vais aller là-bas et je vais gagner plus. Je n’ai pas regretté ? Pas du tout », avait notamment raconté Diawara à propos de son transfert vers l’OM.

« Souley, il avait insisté pour rejoindre Marseille, ce traitre » En quittant Bordeaux, Souleymane Diawara avait laissé derrière lui certains de ses amis, dont Marouane Chamakh. Et voilà que le Marocain a eu la dent dure contre celui qui a rejoint l’OM. En effet, pour Kampo, l’ancien buteur des Girondins a lâché : « Souley, il avait insisté pour rejoindre Marseille, ce traitre. On avait un club rival, c’était Marseille. Ça faisait longtemps qu’ils n’avaient pas gagné chez nous. Ça a toujours été une rivalité. Ce traitre en plus parce que derrière ils sont champions de France. Ils nous enlèvent une pièce maitresse. Ça nous a fait mal de perdre Souley ».