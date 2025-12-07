Transfert : Un Marseillais à Paris, la blague qui a tout changé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 28 ans, Maxime Lopez est aujourd'hui un joueur du Paris FC. Malgré son passé à l'OM, le milieu de terrain n'a donc pas hésité à rejoindre la capitale en 2024, alors même que le PFC était en Ligue 2. Un transfert auquel pas grand monde ne s'attendait et voilà que la signature de Lopez est même partie d'une blague...

Parti de l'OM en 2020, Maxime Lopez a ensuite fait sa carrière en Italie, d'abord avec Sassuolo puis ensuite avec la Fiorentina. Mais voilà que le Marseillais a fini par revenir en France... au Paris FC. En effet, en 2024, alors que le PFC est en Ligue 2, Lopez décide de s'engager avec la formation parisienne après avoir réussi à se libérer de son contrat.

« Je crois que je suis sérieux en fait » Pour So Foot, Maxime Lopez est revenu sur les origines de son transfert au Paris FC. Et comme il l'a expliqué, tout est parti d'une simple blague à propos d'une association avec son frère, Julien Lopez, au PFC : « En rigolant, j'avais envoyé une photo avec mon frère au directeur sportif du club en disant : "Ça, ça va être le duo de l'année prochaine !". Il avait rigolé puis j'ai dit à mon frère : "Je crois que je suis sérieux en fait". Il a fait passer le message et on a commencé à discuter sérieusement. J'ai réussi à me libérer de mon contrat avec Sassuolo où il me restait un an et ça s'est fait avec le PFC. Mais j'ai fait énormément de concessions pour venir ».