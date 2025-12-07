Transfert : Un Marseillais à Paris, la blague qui a tout changé !

A 28 ans, Maxime Lopez est aujourd'hui un joueur du Paris FC. Malgré son passé à l'OM, le milieu de terrain n'a donc pas hésité à rejoindre la capitale en 2024, alors même que le PFC était en Ligue 2. Un transfert auquel pas grand monde ne s'attendait et voilà que la signature de Lopez est même partie d'une blague...
Parti de l'OM en 2020, Maxime Lopez a ensuite fait sa carrière en Italie, d'abord avec Sassuolo puis ensuite avec la Fiorentina. Mais voilà que le Marseillais a fini par revenir en France... au Paris FC. En effet, en 2024, alors que le PFC est en Ligue 2, Lopez décide de s'engager avec la formation parisienne après avoir réussi à se libérer de son contrat.
« Je crois que je suis sérieux en fait »
Pour So Foot, Maxime Lopez est revenu sur les origines de son transfert au Paris FC. Et comme il l'a expliqué, tout est parti d'une simple blague à propos d'une association avec son frère, Julien Lopez, au PFC : « En rigolant, j'avais envoyé une photo avec mon frère au directeur sportif du club en disant : "Ça, ça va être le duo de l'année prochaine !". Il avait rigolé puis j'ai dit à mon frère : "Je crois que je suis sérieux en fait". Il a fait passer le message et on a commencé à discuter sérieusement. J'ai réussi à me libérer de mon contrat avec Sassuolo où il me restait un an et ça s'est fait avec le PFC. Mais j'ai fait énormément de concessions pour venir ».
« Si j'avais eu le choix entre le Paris FC en Ligue 2 ou l'Arabie Saoudite... »
Maxime Lopez a donc rejoint le Paris FC. Mais voilà qu'il n'aurait pas dit non à l'Arabie Saoudite si l'opportunité s'était présentée. « Aujourd'hui, le monde a changé, il y a l'Arabie Saoudite qui est rentrée dans la course. Moi, je ne critique pas les joueurs qui vont jouer là-bas, je ferais la même chose. Pourtant j'ai préféré signer en Ligue 2 ? Ouais, mais j'avais pas de proposition en Arabie Saoudite. Si j'avais eu le choix entre le Paris FC en Ligue 2 ou l'Arabie Saoudite avec quatre ou cinq fois plus, comment j'aurais pu dire non ? », a-t-il expliqué.