Transfert : Un départ déjà programmé à l’OM ?

Formé à l’Ajax Amsterdam, club qu’il a quitté en 2017, Jeffrey de Lange se verrait bien y retourner. Doublure de Geronimo Rulli à l’OM, où il est arrivé l’année dernière, le gardien âgé de 27 ans estime qu’il a « quelque chose à accomplir » avec son club formateur, qu'il pourrait retrouver à l’avenir.

Doublure de Geronimo Rulli (33 ans) depuis son arrivée à l’été 2024, Jeffrey de Lange (27 ans) a disputé son tout premier match en Ligue 1 avec l’OM le 12 septembre dernier, à l’occasion de la réception de Lorient (4-0). Après la rencontre, le Néerlandais avait évoqué son mercato et confié qu’il avait décidé de rester malgré son statut de numéro 2.

« Ce n’était pas le moment pour moi » « Ce club est trop grand pour partir. Ce n’était pas le moment pour moi. Je suis heureux ici et je n’ai pas l’impression que mon histoire soit terminée. Comme je l’ai dit, il y a beaucoup de matchs. Ce sera différent de l’année dernière. Je ne peux pas dire combien je vais jouer, mais nous avons besoin de tout le monde, y compris moi », a déclaré Jeffrey de Lange.