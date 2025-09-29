Transfert : Un crack recale tout le monde pour signer à l’OM !

Alors qu’il a signé son premier contrat professionnel en mars dernier, Tadjidine Mmadi est un des jeunes qui montent du côté de l’OM, lui qui a inscrit en doublé en Youth League face au Real Madrid (3-2). Originaire de Marseille, le milieu de terrain âgé de 18 ans était courtisé par d’autres formations de Ligue 1, mais a choisi son club de cœur.
Après Robinio Vaz (18 ans) et Darryl Bakola (17 ans), que Roberto De Zerbi a lancé en Ligue 1, Tadjidine Mmadi pourrait être le prochain. Âgé de 18 ans, le milieu de terrain polyvalent fait partie des grands espoirs de l’OM, avec qui il a signé son premier contrat professionnel au mois de mars dernier.
Nice et Monaco étaient sur la piste de Mmadi
Un « rêve qui se réalise » pour celui qui vient des quarts nord de Marseille. Arrivé après avoir fait ses premiers pas au FCLM, Tadjidine Mmadi a intégré le centre de formation de l’OM malgré l’intérêt d’autres clubs de Ligue 1. Selon Foot Mercato, l’OGC Nice et l’AS Monaco étaient intéressés.
Un doublé contre le Real Madrid en Youth League
Mais Tadjidine Mmadi a choisi l’OM, son club de cœur avec lequel il a fait parler de lui il y a deux semaines. Opposé au Real Madrid en Youth League, il avait inscrit un doublé face au Merengue, même si son équipe s’était inclinée (3-2). Retenu dans le groupe de Bernard Diomède, il va maintenant disputer la Coupe du monde U20 avec l’équipe de France.