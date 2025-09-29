Transfert : Un crack recale tout le monde pour signer à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a signé son premier contrat professionnel en mars dernier, Tadjidine Mmadi est un des jeunes qui montent du côté de l’OM, lui qui a inscrit en doublé en Youth League face au Real Madrid (3-2). Originaire de Marseille, le milieu de terrain âgé de 18 ans était courtisé par d’autres formations de Ligue 1, mais a choisi son club de cœur.

Après Robinio Vaz (18 ans) et Darryl Bakola (17 ans), que Roberto De Zerbi a lancé en Ligue 1, Tadjidine Mmadi pourrait être le prochain. Âgé de 18 ans, le milieu de terrain polyvalent fait partie des grands espoirs de l’OM, avec qui il a signé son premier contrat professionnel au mois de mars dernier.

Nice et Monaco étaient sur la piste de Mmadi Un « rêve qui se réalise » pour celui qui vient des quarts nord de Marseille. Arrivé après avoir fait ses premiers pas au FCLM, Tadjidine Mmadi a intégré le centre de formation de l’OM malgré l’intérêt d’autres clubs de Ligue 1. Selon Foot Mercato, l’OGC Nice et l’AS Monaco étaient intéressés.