Transfert surprise : L'OM fonce sur un attaquant !

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’OM prépare activement son mercato estival. Le club phocéen cherche à renforcer son secteur offensif et aurait ciblé Lassine Sinayoko, attaquant de l’AJ Auxerre. Une offre de 5 millions d’euros serait déjà dans les tuyaux pour venir épauler Amine Gouiri en attaque.

L’OM a réalisé un grand exercice 2024-2025 en terminant sur la deuxième marche du podium en Ligue 1, et s’est donc qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Cependant, qui dit Ligue des champions dit plus de matchs, et l’OM doit étoffer son effectif, notamment en attaque, s’il souhaite enchaîner les rencontres.