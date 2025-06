OM : C’est fait pour le transfert de ce crack !

L’OM se retire d’un dossier prometteur. Annoncé dans le viseur du club phocéen, Roony Bardghji ne rejoindra pas Marseille en raison d’une grave blessure au genou. Le jeune crack suédois devrait finalement s’engager avec le FC Barcelone, qui a profité du désengagement olympien pour foncer sur le dossier.

Après s’être renforcé en défense avec l’arrivée de CJ Egan-Riley et au milieu de terrain avec celle d’Angel Gomes , l’OM cherche maintenant des recrues offensives. Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont alors penchés sur le dossier Roony Bardghji , ailier suédois évoluant à Copenhague .

L’OM se retire du dossier

Cependant, après évaluation de la piste, les dirigeants de l’OM ont été refroidis à cause d’une grosse blessure. L’attaquant de 19 ans a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit à l'entraînement le 2 mai 2024, et n’a pas joué pendant plus d’un an. Une situation qui a inquiété le board olympien.