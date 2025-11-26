Transfert surprise à l’OL : Une offre est partie !

Pierrick Levallet

L’OL a activé une piste surprenante sur le mercato. Alors qu’Endrick semble sur le point d’arriver, le club rhodanien garderait un œil sur un autre attaquant. Les dirigeants lyonnais seraient intéressés par les services de Louis Munteanu. Mais le CFR Cluj aurait déjà reçu une offre pour le buteur de 23 ans.

L’OL a visiblement décidé de se montrer actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien souhaite offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les Lyonnais devraient déjà accueillir Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. Mais les Gones auraient un autre attaquant dans le viseur.

L'OL est bien sur Louis Munteanu Le média roumain ProSport confirme en effet que l’OL creuserait bien la piste menant à Louis Munteanu. Le buteur du CFR Cluj était déjà dans le radar des pensionnaires de la Ligue 1 l’été dernier après le départ de Georges Mikautadze. Mais le club du Rhône ne serait pas seul sur le coup.