Transfert risqué à l'OM, il répond cash !

En vue d’une saison très chargée avec la participation à la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille s’efforce d’offrir le plus de renforts possibles à Roberto De Zerbi. Et l’un d’entre eux a été présenté à la presse ce vendredi, avec Angel Gomes, arrivé libre à la fin de son contrat avec le LOSC.

Et de trois ! Depuis le début du mercato estival, les dirigeants marseillais se sont montrés très actifs avec quelques départs, mais surtout plusieurs arrivée. Et avec CJ Egan-Riley ainsi que Facundo Medina , Angel Gomes est la troisième recrue de l’ OM cet été.

« C'est l'un des plus grands clubs de France »

Arrivé libre du LOSC, le milieu offensif a été présenté officiellement ce vendredi, face à la presse. « Je suis très content d'être ici à Marseille. C'est l'un des plus grands clubs de France, il y a le meilleur stade le Vélodrome » a confié Angel Gomes. « J'y ai déjà joué et c'est le plus difficile de France mais je suis heureux de jouer ici ».