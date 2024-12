Transfert - PSG : Surprise, il veut éjecter Luis Enrique pour sauver ce joueur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Gardien numéro 1 du PSG, Gianluigi Donnarumma a vu Luis Enrique lui préférer Matvey Safonov à plusieurs reprises ces derniers temps. De quoi le plonger en plein doute. Le portier italien, sous contrat jusqu'en 2026 avec le club de la capitale, voit son avenir au PSG devenir incertain. Malgré son statut, il pourrait ne pas être prolongé par sa direction, une éventualité difficile à accepter pour Pascal Olmeta, qui préfère voir Luis Enrique partir à sa place.

Considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, Gianluigi Donnarumma a une immense expérience. Malgré quelques erreurs qui viennent le plomber parfois, l'Italien reste une grande référence en club comme en sélection. Présent au PSG depuis 2021, il a souvent été décisif. Pour Pascal Olmeta, Luis Enrique doit peut-être quitter le club parisien pour que Gianluigi Donnarumma puisse se relancer.

«Change de technicien pour le faire progresser»

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026, Gianluigi Donnarumma semblait bien parti pour prolonger. Mais ses mauvaises performances récentes auraient fragilisé sa situation. Comme il n'a que 25 ans, il peut encore rester de longues années à haut niveau au PSG à en croire Pascal Olmeta. « S'il faut prolonger ou se séparer de Donnarumma ? Si tu vas chercher Chevalier, je suis le premier content. Mais Donnarumma, il ne faut pas déconner, il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de sa génération. Et on sait très bien que quand les gardiens arrivent à 30 ans, ils peuvent être performants plusieurs années. Aujourd'hui le PSG, s'ils veulent le prolonger, c'est que derrière, ils vont compter sur lui, ils pourront le revendre un peu plus cher. Je ne vois que ça » déclare Pascal Olmeta dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport.

« Il faut changer le staff »

Gianluigi Donnarumma n'est pas parfait et il est parfois l'auteur de boulettes, ce qui ternit un peu son image. Mais d'après Pascal Olmeta, c'est aux dirigeants de faire en sorte qu'il s'améliore. « Si les critiques envers Donnarumma sont injustes ? Mais bien sûr. On critique quand on ne voit pas et on ne connait pas les choses. Si Donnarumma ne progresse pas sur ses points faibles ? C'est pour ça qu'il faut avoir des techniciens au club, ou alors, change de technicien pour le faire progresser. Faites le travailler, il n'a que 25 ans. A 30 ans, s'il est complet, des gardiens comme ça, il va en manquer. Regardez combien de fois Donnarumma vous a fait gagner des points. Il faut changer le staff » poursuit l'ancien gardien de l'OM et de l'OL.