Transfert problématique : L'OM abandonne !

Avec le départ de Luis Henrique, vendu à l'Inter Milan, l'OM se cherche bien évidemment un renfort offensif dans ce mercato estival. C'est ainsi que ces derniers jours, le nom de Noa Lang a été associé au club phocéen. Mais voilà que le joueur du PSV Eindhoven ne rejoindra pas l'OM, qui aurait abandonné le dossier pour certaines raisons.

On le savait, l'OM allait animer ce mercato estival et voilà qu'on peut déjà compter deux recrues à Marseille. En effet, Angel Gomes et CJ Egan-Riley ont rejoint le club phocéen, qui n'aura pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert pour les deux Anglais. Mais d'autres recrues sont à prévoir à l'OM dans les semaines à venir. En revanche, cela ne devrait pas être le cas de Noa Lang.