Transfert - OM : Une discussion au Real Madrid a tout gâché !

Cet été, l’OM a été particulièrement actif, mais a raté plusieurs jolis coups qui lui tendaient les bras. C’est notamment le cas avec Dani Ceballos, qui semblait en route pour Marseille, avant de faire machine arrière. Son coéquipier au Real Madrid Dani Carvajal raconte qu’une discussion avec Xabi Alonso a tout changé pour ce transfert.
Auteur d'un mercato hyper actif avec pas moins de 12 arrivées, l'OM aurait toutefois pu faire encore mieux. Et pour cause, le club phocéen a finalement raté la signature de Dani Ceballos qui paraissait très bien engagée. Selon son coéquipier Dani Carvajal, c'est une discussion avec Xabi Alonso qui a permis d'inverser la tendance.
Ceballos a recalé l'OM
« J’ai énormément confiance en Dani Ceballos, c’est plus une question pour lui, mais il semblait qu’il allait aller à Marseille. Ils parlaient et à la fin l’affaire est tombée à l’eau parce que l’entraîneur (Xabi Alonso) lui a parlé et lui a dit de rester, qu’il allait compter sur lui, que la saison est très longue, qu’il y a beaucoup de matchs… », confie-t-il au micro de La Cadena SER avant de poursuivre.
Une discussion avec Xabi Alonso a tout changé
« Dani nous apporte quelque chose de différent au milieu de terrain, c’est un joueur qui aime avoir le ballon, qui vous fait réfléchir, qui vous donne le ballon et ne le perd pas, il nous donne une alternative différente au milieu de terrain et l’entraîneur sait qu’il est unique en cela », ajoute Dani Carvajal.