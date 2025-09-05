Transfert - OM : Une discussion au Real Madrid a tout gâché !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’OM a été particulièrement actif, mais a raté plusieurs jolis coups qui lui tendaient les bras. C’est notamment le cas avec Dani Ceballos, qui semblait en route pour Marseille, avant de faire machine arrière. Son coéquipier au Real Madrid Dani Carvajal raconte qu’une discussion avec Xabi Alonso a tout changé pour ce transfert.

Auteur d'un mercato hyper actif avec pas moins de 12 arrivées, l'OM aurait toutefois pu faire encore mieux. Et pour cause, le club phocéen a finalement raté la signature de Dani Ceballos qui paraissait très bien engagée. Selon son coéquipier Dani Carvajal, c'est une discussion avec Xabi Alonso qui a permis d'inverser la tendance.

Ceballos a recalé l'OM « J’ai énormément confiance en Dani Ceballos, c’est plus une question pour lui, mais il semblait qu’il allait aller à Marseille. Ils parlaient et à la fin l’affaire est tombée à l’eau parce que l’entraîneur (Xabi Alonso) lui a parlé et lui a dit de rester, qu’il allait compter sur lui, que la saison est très longue, qu’il y a beaucoup de matchs… », confie-t-il au micro de La Cadena SER avant de poursuivre.