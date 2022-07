Foot - Mercato - OM

OM : Longoria prépare une semaine de folie sur le mercato

Publié le 20 juillet à 16h30 par Arthur Montagne

Critiqué pour son début de mercato assez discret, Pablo Longoria a décidé d'accélérer et de boucler plusieurs transferts très rapidement. Dans cette optique, l'OM devrait dynamiter la semaine sur le mercato puisque Jonathan Clauss (RC Lens), Ruben Blanco (Celta Vigo) et Darko Lazovic (Hellas Vérone) sont attendus. Et côté départs aussi, ça va bouger.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM n'a pas été aussi actif qu'attendu. Un attentisme qui a d'ailleurs poussé Jorge Sampaoli à quitter son poste d'entraîneur avant même le début de la saison. Le technicien argentin espérait voir débarquer des renforts d'envergure en vue de disputer la Ligue des champions. Et avant son départ, seuls Samuel Gigot, recruté cet hiver puis prêté au Spartak Moscou pour finir la saison, et Isaak Touré avaient été recrutés. Entre temps, Pablo Longoria a obtenu la signature de Chancel Mbemba qui était libre de tout contrat. Mais cela restait insuffisant pour Igor Tudor, le nouveau coach de l'OM. Le président marseillais a décidé d'accélérer, et la semaine s'annonce brûlante.

Clauss et Blanco arrivent à l'OM

Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, Pablo Longoria a confirmé deux signatures imminentes. « On a un accord de principe avec Lens pour Clauss. Blanco est en train de voyager, on a un accord de principe avec le Celta Vigo », assurait le président de l'OM. La semaine avait commencé avec l'annonce surprise du transfert de Luis Suarez en provenance de Grenade et elle va se poursuivre avec les signatures de Jonathan Clauss et de Ruben Blanco qui sera la doublure de Pau Lopez dans les buts marseillais.

La surprise Lazovic

Mais ce n'est pas la seule surprise que réserve Pablo Longoria. En effet, selon les informations de TMW , l'OM a activé la piste menant à Darko Lazovic. L'international serbe, qui évolue en tant que piston gauche, était l'un des cadres d'Igor Tudor à l'Hellas Vérone. Le technicien croate devrait donc être ravi de retrouver Lazovic qui pourrait débarquer à Marseille dans les prochaines heures. Il serait donc potentiellement la quatrième recrue de cette semaine qui s'annonce folle à l'OM.

Des départs sont également attendus