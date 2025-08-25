Transfert - OM : C'est terminé pour Rabiot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM l’a placé sur la liste des transferts la semaine dernière, Roberto De Zerbi a ouvert la porte à une réintégration d'Adrien Rabiot, samedi après la victoire face au Paris FC (5-2). Toutefois, selon Walid Acherchour, le milieu de terrain âgé de 30 ans se dirigerait bel et bien vers un départ.

Toujours écarté du groupe, Adrien Rabiot quittera-t-il l’OM d’ici à la fermeture du marché des transferts ? S’il a été placé sur la liste des transferts par le club à la suite de sa violente altercation avec Jonathan Rowe, Roberto De Zerbi a ouvert la porte à une réconciliation samedi, après la victoire face au Paris FC (5-2).

La fin du feuilleton Rabiot ? Comme indiqué par L’Équipe, plusieurs clubs se sont déjà manifestés pour recruter Adrien Rabiot, tels que Galatasaray, Aston Villa, West Ham, l’Inter Milan et d’autres formations italiennes. L’international français (53 sélections) se verrait bien rester à l’OM, mais selon Walid Acherchour, cette option serait à oublier.