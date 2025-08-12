Transfert : L'OM fait tout capoter pour deux millions !

Recruté par l'OM en 1972, Marius Trésor a quitté le club phocéen 8 ans plus tard, en 1980. Un départ qui aurait pu et dû intervenir quelques mois plus tôt. En effet, celui qui était défenseur central avait bouclé son transfert pour le Bayern Munich. Mais voilà que l'opération a finalement capoté en raison d'une demande de dernière minute de l'OM.
Ayant passé de très belles années à l'OM, Marius Trésor a toutefois quitté Marseille en étant fâché. Parti en 1980, l'ancien international français avait en travers de la gorge un transfert avorté au Bayern Munich quelques mois plus tôt. Pourtant, tout était réglé entre Trésor, alors à l'OM, et le club bavarois.
« J'aurais aimé jouer là-bas »
Que s'est-il alors passé pour que le départ de Marius Trésor au Bayern Munich ? Pour Le Figaro, le principal intéressé a accusé l'OM, expliquant : « Je ne sais pas si cela se serait bien passé, mais j'aurais aimé jouer là-bas. Quand je suis monté çà Munich pour passer la visite médicale, le club m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Bernard Genestar, l'ancien agent de Michel Platini, m'avait accompagné. Il s'est mis d'accord avec eux ».
« J'ai appris que l'OM, pour six mois de contrat, avait demandé 2 millions de francs »
« Tout était bien ficelé et il me restait six mois de contrat à Marseille. Mais quand je suis revenu, j'ai appris que l'OM, pour six mois de contrat, avait demandé 2 millions de francs. Tout est tombé à l'eau... C'était ma volonté, tout était fait. J'étais prêt à relever le défi », a poursuivi Marius Trésor.