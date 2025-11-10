Transfert : L'OL dit non pour ce crack !

Amadou Diawara

A la peine sur le plan financier, l'OL va surement devoir réaliser des ventes lors du prochain mercato hivernal, et ce, pour rééquilibrer ses comptes. Toutefois, comme l'a affirmé Michael Gerlinger - le directeur général des Gones - Malick Fofana (20 ans) va rester à Lyon cet hiver.

Dans le rouge sur le plan financier, l'OL a eu chaud l'été dernier. En effet, les Gones auraient pu être rétrogradés administrativement à cause de leurs problèmes économiques.

Mercato - OL : C'est terminé pour Fofana Sauvé, l'OL a fait le ménage au sein de son effectif pour rééquilibrer ses comptes. En effet, plusieurs grands noms, tels qu'Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Nemanja Matic, ont quitté les Gones lors du dernier mercato estival. Ayant une grosse cote sur le marché, Malick Fofana aurait également pu prendre le large. Mais le crack de 20 ans est finalement resté à l'OL.