PSG - Luis Enrique : Son départ est réclamé ?

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, Gonçalo Ramos n’a jamais réussi à mettre tout le monde d’accord et ainsi à s'accaparer une place de titulaire indiscutable. D’après l’un de ses anciens formateurs, cela pourrait s’expliquer par le fait que le Portugais ne serait pas totalement adapté à ce que demande Luis Enrique. Ainsi, un départ serait peut-être la bonne solution pour pleinement s’épanouir.

Au PSG, Luis Enrique semble avoir trouvé depuis quelque temps son attaque type. Quand il n’y a aucun blessé dans ce secteur à Paris, le coach espagnol a l’habitude de faire confiance à Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, comme cela a été le cas en finale de Ligue des champions. Vous l’aurez compris, Gonçalo Ramos n’a donc pas forcément les faveurs de son entraîneur.

Ramos est devenu le supersub du PSG Vu que Luis Enrique apprécie utiliser un faux numéro neuf, cela est très difficile pour Gonçalo Ramos d’avoir beaucoup de temps de jeu au PSG. Le Portugais doit ainsi souvent se contenter d’un statut de remplaçant, mais il arrive à briller tout de même. En effet, le joueur de 24 ans trouve souvent la faille en sortant du banc, comme face à Nice dernièrement (1-0), ce qui fait donc de lui le supersub du club de la capitale.