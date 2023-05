Transfert légendaire au PSG, il raconte tout

Benjamin Labrousse

Souvent considéré par les supporters parisiens comme le plus grand joueur de l’histoire du PSG, le Brésilien Rai reste toujours très populaire en France et à Paris. Arrivé à Paris en provenance de São Paulo à l’hiver 1993, ce dernier s’est récemment livré sur les raisons qui l’ont poussé à rallier la capitale française.

Vainqueur de la Copa Libertadores avec São Paulo, Rai affronte le FC Barcelone d’un certain Johan Cruyff en décembre 1992. Auteur d’un doublé durant la rencontre, l’élégant meneur de jeu brésilien en profite également pour boucler son arrivée au PSG. Sous les couleurs du club de la capitale, Rai disputera pas moins de 215 rencontres, pour 72 buts et une victoire notamment en C2 en 1996. Dans un entretien accordé au site officiel de la Ligue 1, l’emblématique capitaine parisien est revenu sur son arrivée en France.

Une star du PSG dans la tourmente, Mbappé la soutient https://t.co/2hqeLsTHvE pic.twitter.com/D8hpgoHKrg — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

Valdo, l’homme qui a permis au PSG de signer Rai

« Valdo, je l’ai connu à l’âge de 17 ans dans le championnat des jeunes au Brésil. Lui jouait au Grêmio et moi à Botafogo. Après ça, nous nous sommes retrouvés en équipe nationale » , déclare Rai. « C’est là qu’il m’a parlé du PSG. Je trouvais qu’il avait de la chance de pouvoir jouer au foot tout en habitant à Paris ! Un an plus tard, Michel Denisot a consulté Ricardo Gomes et lui pour savoir s’il devait me recruter ou non » .

La ville de Paris « faisait rêver » Rai