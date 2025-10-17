Transfert : Le meilleur du monde a quitté le PSG !

Alexis Brunet

Alors qu’il a été pour beaucoup dans le sacre en Ligue des champions du PSG, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le club de la capitale cet été. Un mauvais choix pour Marco Carnesecchi, compatriote de l’ancien Parisien, car ce dernier est tout simplement le meilleur du monde à son poste.

C’est un choix qui a étonné de nombreux supporters du PSG. Cet été, après quatre saisons de hauts et de bas, Gianluigi Donnarumma a finalement quitté le club de la capitale. Une surprise car quelques mois auparavant, l’international italien avait été déterminant dans le sacre en Ligue des champions des Parisiens.

« Quand le meilleur gardien du monde est dans les cages… » Pour remplacer Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé de miser sur Lucas Chevalier. Reste à voir si l’ancien Lillois réussira à faire oublier le meilleur du monde à son poste, comme l'a affirmé Marco Carnesecchi, le compatriote de l’ancien Parisien. « Quand le meilleur gardien du monde est dans les cages, il faut lever les mains et l'aider à se sentir bien, nous savons tous que quand il est en forme, il n'a pas de rival », a déclaré le portier de l’Atalanta Bergame à Sky Sport.