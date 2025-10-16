Le PSG tente un transfert historique : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En toute fin de mercato, le PSG a tenté un énorme coup avec le transfert d'Alexia Putellas, la star du FC Barcelone. Cependant, la double Ballon d'Or a fait le choix de rester bien que le club de la capitale était disposé à payer sa clause libératoire. La milieu de l'Espagne est d'ailleurs revenue sur son choix.

Cet été, le PSG aurait pu réaliser un énorme coup en recrutant Alexia Putellas. Véritable star en Espagne, la milieu de terrain du FC Barcelone, qui a notamment remporté le Ballon d'Or à deux reprises, a été en discussions avancées avec le club parisien qui était disposé à payer sa clause libératoire estimée à 1M€. Finalement, Alexia Putellas a choisi de rester au Barça, un choix qu'elle assume.

Alexia Putellas justifie son choix de recaler le PSG « J'ai une façon de ressentir le Barça : avec beaucoup de passion, d'énergie, de respect… en me donnant à fond, physiquement et mentalement. En me donnant à fond, avec l'engagement que j'ai envers mes coéquipiers, le staff technique, les supporters… et c'est comme ça que je comprends le Barça », assure-t-elle au micro du média catalan d'Esport3 avant de poursuivre.