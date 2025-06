Transfert inespéré, l’annonce qui ne va pas plaire au PSG !

Axel Cornic

Si des nombreuses pistes sont annoncées au Paris Saint-Germain cet été, l’une des missions principales de Luis Campos sera surtout de dégraisser l’effectif actuellement en place. Et ça ne s’annonce pas simple, puisque la liste des indésirables et longue et les prétendants ne semblent pas se bousculer.

Depuis le début de son projet, QSI a toujours rencontré des grosses difficultés pour vendre ses joueurs. Et ça pourrait une nouvelle fois se vérifier cet été, avec plusieurs indésirables qui pourraient être bradés. C’est le cas de Randal Kolo Muani, troisième plus gros transfert de l’histoire du PSG avec ses 95M€, que la Juventus aimerait avoir à bas cout.

Le PSG veut vendre Skriniar Mais que dire de Milan Skriniar ? Considéré comme l’un des défenseurs les plus suivis d’Europe il y a seulement quelques années, le Slovaque peine désormais à trouver un nouveau club. L’hiver dernier, la seule solution trouvée par le PSG a été un prêt du côté de Fenerbahçe, où il a beaucoup joué sous les ordres de José Mourinho.