Transfert improbable pour Mbappé, le PSG lâche sa réponse

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne pas activer son option pour rempiler d'une saison supplémentaire. Par conséquent, le club de la capitale pourrait vendre son numéro 7 dès cet été pour éviter un transfert libre et gratuit dans un an. Toutefois, Manchester United ne devrait pas profiter de l'aubaine.

A la fin de l'exercice 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. D'après les informations de L'Equipe , divulguées ce lundi soir, le numéro 7 parisien a fait parvenir une lettre à sa direction pour la prévenir qu'il n'allait pas lever sa clause pour prolonger.

Mbappé n'ira pas à Manchester United

Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2024, le PSG penserait à le vendre dès cet été. Et alors que le nom du Français a été lié à Manchester United dernièrement, cette destination serait déjà à oublier pour lui.

Mbappé est obnubilé par le Real Madrid