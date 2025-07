Transfert imminent pour un attaquant, l’annonce qui va faire jubiler le PSG !

Poussé vers la sortie il y a un an déjà, Randal Kolo Muani a vécu une première partie de saison très compliquées sous les ordres de Luis Enrique. Au mois de janvier, il a ainsi quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Juventus en prêt, mais son avenir reste encore très flou pour le moment.

Ou va jouer Randal Kolo Muani la saison prochaine ? Ce qui semble certain, ce que ce ne sera pas au PSG. En effet, Luis Enrique ne compte clairement pas sur lui et l’attaquant devra se trouver un nouveau club s’il veut jouer régulièrement. Et une piste forte se dégage...