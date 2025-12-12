Transfert imminent : Malaise avec ce buteur, le PSG répond cash !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au PSG en 2023, Gonçalo Ramos n’a jamais vraiment réussi à s’imposer. Le Portugais n’est pas un titulaire dans l’esprit de Luis Enrique qui préfère utiliser d’autres profils en tant que faux numéro neuf. Malgré cela, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne devrait rester à Paris, car le club de la capitale compte sur lui.

Samedi, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Metz pour le compte de la seizième journée de Ligue 1. Le club de la capitale devra encore une fois faire sans Ousmane Dembélé, qui a repris l’entraînement individuel, mais qui est encore trop juste pour affronter les Messins.

Du temps de jeu pour Gonçalo Ramos ? En l’absence d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique pourrait peut-être faire confiance à Gonçalo Ramos comme numéro neuf. Le Portugais n’est toutefois pas le seul à pouvoir évoluer à ce poste, car contre l’Athletic Bilbao c’était Senny Mayulu qui occupait cette position, mais l’entraîneur du PSG a également parfois utilisé Kang-in Lee, Désiré Doué ou bien Quentin Ndjantou.