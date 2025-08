Transfert imminent à l’OM, la presse italienne balance !

Alors que les choses semblaient bloquer depuis quelques temps, l’Olympique de Marseille serait sur le point de trouver un terrain d’entente avec la Juventus, pour le transfert de Timothy Weah. Plus vraiment dans les plans d’Igor Tudor à Turin, l’ancien du Paris Saint-Germain souhaiterait revenir en Ligue 1 et se relancer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

A Marseille, les recrues s’enchainent. Pierre-Emerick Aubameyang a été présenté à la presse ce vendredi et on attend avec impatience Igor Paixão , qui pourrait bien être la nouvelle star de l’attaque de l’ OM . Mais voilà qu’à l’étranger un autre gros coup est annoncé, avec l’arrivée d’un international américain.

« L'offre de Marseille pour Weah n'est pas adéquate »

Il s’agit évidemment de Timothy Weah, qui pousserait depuis plusieurs semaines déjà pour rejoindre Roberto De Zerbi à l’OM. Ce dossier semblait coincer et récemment, la Juventus a souhaité pousser un gros coup de gueule par le biais de son directeur général. « Il veut aller à Marseille, mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe, car si la bonne offre n'arrive pas, on est laissé sur la touche » a déclaré Damien Comolli. « L'offre de Marseille pour Weah n'est pas adéquate. J'ai discuté avec le joueur pour l'encourager à envisager d'autres offres ».