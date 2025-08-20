Transfert imminent à l’OM : La mère de Rabiot annonce déjà sa prochaine destination !

Axel Cornic

Moins d’un an après son arrivée surprise, Adrien Rabiot est annoncé sur le départ à l’Olympique de Marseille. Après l’altercation avec Jonathan Rowe, la décision a été prise de placer l’international français sur la liste des transferts à quelques jours de la fin du mercato estival. Et à en croire son entourage, les options ne manqueraient pas à l’étranger.

C’est la bombe qui agite Marseille depuis quelques heures. Considéré comme l’un des piliers du projet mené par Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts. Une décision prise à la suite de la vive altercation entre l’international français et Jonathan Rowe, en marge de la défaite de l’OM face au Stade Rennais (0-1).

Rabiot devrait déjà quitter l’OM Si l’on s’en tient aux indiscrétions sorties ce mardi, un retour en arrière semble être impossible et Rabiot et l’OM devraient donc bien se séparer en cette fin de mercato. Le temps presse toutefois et il faudra trouver un nouveau club prêt à payer les 15M€ que réclameraient les Marseillais pour le laisser filer. Pas de quoi faire paniquer son entourage pour autant. Contactée par La Gazzetta dello Sport, Véronique Rabiot aurait annoncé que « des opportunités et des projets en provenance d'Italie, ainsi que d'Espagne et d'Angleterre » ne seront certainement pas exclus.