Transfert historique : L’OM prend une décision radicale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa cote intéressante sur le marché des transferts, la direction de l’OM a catégoriquement refusé de laisser partir Leonardo Balerdi cet été. Et même avec une offre à hauteur de 40M€, qui aurait pourtant correspondu à un record historique de vente, l’OM n’aurait rien lâché pour son défenseur central argentin…

L’AS Rome, la Juventus Turin, l’Atalanta Bergame… Les prétendants n’ont pas manqué ces derniers mois pour Leonardo Balerdi (26 ans), le capitaine argentin de l’OM, dont le contrat court jusqu’en 2028. Mais les dirigeants marseillais ont tout de suite été très clairs sur ce cas : hors de question de vendre le défenseur central de l’OM, quitte à s’asseoir sur une grosse somme d’argent.

« Même à 40M€, l’OM ne laissait pas partir Balerdi » Le journaliste Florent Germain a d’ailleurs évoque la position radicale de l’OM sur le cas Balerdi dans le Moscato Show, sur RMC Sport : « C‘est l’OM qui a voulu faire de Balerdi ce taulier-là. Les dirigeants nous disaient cet été que même à 35-40 millions d’euros, véridique, on nous a dit ça, ils ne laisseraient absolument pas partir Leonardo Balerdi ». En clair, même avec la possibilité de faire une vente historique sur le plan financier, il n’était pas question de voir partir Leonardo Balerdi.