Transfert historique : Le PSG a recruté «un talent pur»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait marqué l'histoire du marché des transferts à l'été 2017 en recrutant Neymar en provenance du FC Barcelone pour 222M€. L'attaquant brésilien a d'ailleurs ébloui plus d'un adversaire en Ligue 1, et Thomas Mangani se remémore l'immense talent de Neymar et ses incroyables gestes techniques sous le maillot du PSG.

Il reste à ce jour le plus gros transfert de toute l'histoire du mercato : en 2017, Neymar quittait le FC Barcelone pour rejoindre le PSG qui avait réalisé une folie en payant le montant de sa clause libératoire pour s'attacher ses services. Montant de l'opération : 222M€, record toujours en cours. Et dans les colonnes de L'EQUIPE, Thomas Mangani évoque l'énorme talent de Neymar et ses souvenirs marquants du passage de l'attaquant brésilien au PSG.

« Neymar au PSG. Un talent pur » « Le joueur le plus fort que j’aie affronté ? Neymar au PSG. Un talent pur avec une qualité d'élimination extraordinaire : si on le colle, il se sert de son corps pour vous contourner ; si on lui laisse un mètre, il arrive à accélérer et à vous passer », indique Thomas Mangani, passé notamment par l'AS Monaco, le SCO Angers et l'AC Ajaccio au cours de sa carrière de joueur.