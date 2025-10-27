Transfert historique : Le PSG a recruté «un talent pur»

Le PSG avait marqué l'histoire du marché des transferts à l'été 2017 en recrutant Neymar en provenance du FC Barcelone pour 222M€. L'attaquant brésilien a d'ailleurs ébloui plus d'un adversaire en Ligue 1, et Thomas Mangani se remémore l'immense talent de Neymar et ses incroyables gestes techniques sous le maillot du PSG.
Il reste à ce jour le plus gros transfert de toute l'histoire du mercato : en 2017, Neymar quittait le FC Barcelone pour rejoindre le PSG qui avait réalisé une folie en payant le montant de sa clause libératoire pour s'attacher ses services. Montant de l'opération : 222M€, record toujours en cours. Et dans les colonnes de L'EQUIPE, Thomas Mangani évoque l'énorme talent de Neymar et ses souvenirs marquants du passage de l'attaquant brésilien au PSG.
« Neymar au PSG. Un talent pur »
« Le joueur le plus fort que j’aie affronté ? Neymar au PSG. Un talent pur avec une qualité d'élimination extraordinaire : si on le colle, il se sert de son corps pour vous contourner ; si on lui laisse un mètre, il arrive à accélérer et à vous passer », indique Thomas Mangani, passé notamment par l'AS Monaco, le SCO Angers et l'AC Ajaccio au cours de sa carrière de joueur.
Mangani également fan de Yaya Touré
Mangani a également rendu hommage à Yaya Touré, qu'il a côtoyé durant sa carrière du côté de l'AS Monaco : « Mon meilleur coéquipier ? Yaya Touré à Monaco. Le joueur le plus complet que j'ai vu. Il avait la technique, la puissance, la capacité d'éliminer en un-contre-un, la finition. Je n'ai pas été étonné de le voir confirmer à Barcelone (2007-2010) et à Manchester City (2010-2018) », confie l'ancien milieu de terrain.