Transfert historique à l’OM : Du lourd est annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM n'a pas hésité à dépenser 35M€ pour recruter Igor Paixao, faisant de lui la recrue la plus chère de l'histoire du club. L'attaquant brésilien a connu des débuts assez discrets mais il s'est réveillé au cours des derniers matches. L'OM affiche une dynamique exceptionnelle en ce moment et l'état de forme d'Igor Paixao est une excellente nouvelle pour Bixente Lizarazu.

Recruté mais blessé en tout début de saison, Igor Paixao a dû patienter avant de montrer ses belles qualités sur le terrain. Le joueur de 25 ans s'est illustré en inscrivant un doublé face à l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions. Il montre le bout de son nez pile au bon moment et peut aider l'OM à gravir des montagnes.

Paixao monte en puissance, grande nouvelle à l'OM Recruté à Feyenoord où il a fait du bruit, Igor Paixao a confirmé en marquant face à Metz. C'est peut-être le début d'un état de grâce du Brésilien de 25 ans, qui était très attendu. « Là, il y a Paixao qui est en train de prendre toute sa mesure. Il était blessé en début de saison, on est en train de voir sa qualité technique, sa spontanéité dans la frappe. C’est vraiment très intéressant pour l’OM » débute Bixente Lizarazu dans Téléfoot.