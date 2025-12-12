Transfert historique à l'OM : De Zerbi annonce un problème !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, l’OM n’a pas hésité à débourser 35M€ pour s’offrir Igor Paixao. Le Brésilien est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen, mais selon Roberto De Zerbi il y a un gros problème. En effet, l’attaquant n’a toujours pas soufflé depuis son arrivée à Marseille et cela pourrait expliquer certaines difficultés.

L’été dernier, pendant plusieurs semaines, Medhi Benatia et Pablo Longoria se sont cassé les dents sur le dossier Igor Paixao. Le Brésilien souhaitait venir à l'OM, mais le Feyenoord Rotterdam se montrait très gourmand et d’autres formations étaient en embuscade. Finalement l’attaquant a bien rejoint Marseille et pour une somme record de 35M€.

De Zerbi veut faire souffler Paixao En devenant la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Igor Paixao savait donc qu’il était attendu. Depuis le début de la saison, le Brésilien enchaîne les titularisations et Roberto De Zerbi aimerait pouvoir le faire souffler, comme il l’a confié en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Il faut le remercier. Il se sacrifie énormément. Le premier but encaissé cette semaine, il n’aurait pas dû se trouver là mais beaucoup plus haut par rapport à Emerson. On s’est mal compris. On doit trouver l’équilibre. Paixão fait de gros sacrifices. Il n’est pas toujours lucide à cause de sa dépense d’énergie. C’est un joueur très important. On n’a pas encore réussi à le faire souffler depuis son arrivée. »