Transfert : Gros coup au PSG, un international français annonce son futur club ?

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses semaines, le PSG a coché le nom de Dayot Upamecano pour le prochain mercato estival. Le défenseur central représente une vraie opportunité de marché, car il sera à ce moment-là libre, s’il n’a pas prolongé d’ici là. Mais le Français pourrait finalement bien rester en Allemagne, car il se sentirait très bien au Bayern Munich.

Alors que ce n’était pas forcément le cas ces dernières années, le PSG a depuis peu décidé d’axer son recrutement sur des joueurs français. Ainsi, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou bien Lucas Chevalier dernièrement ont à tour de rôle rejoint la capitale, et cela n’est pas parti pour s’arrêter.

Le PSG piste Upamecano D’après plusieurs sources, le PSG aurait pour projet de recruter un nouveau joueur de l’équipe de France. Le club de la capitale en pincerait pour Dayot Upamecano, qui réalise de très bonnes choses au Bayern Munich depuis un moment déjà. Luis Campos serait notamment attiré par la possibilité de recruter gratuitement le défenseur central, car il sera libre de tout contrat à la fin de la saison.