Transfert - Greenwood : La grande annonce de l’OM en direct !

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a réfuté une décision économique concernant le choix de l’OM de se séparer d’Adrien Rabiot, écarté et poussé vers la sortie en raison de sa violente altercation avec Jonathan Rowe. Pour appuyer ses propos, le technicien italien a assuré que lorsqu’il a rencontré Frank McCourt au mois de mai dernier avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, ce dernier avait dans un premier temps évoqué les contrats du Français, ainsi que ceux de Pierre-Emile Hojbjerg, Leonardo Balerdi et Mason Greenwood.

« Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas que ce soit déjà compromis. » Roberto De Zerbi s’est voulu rassurant ce vendredi en conférence, malgré le départ espéré d’Adrien Rabiot d’ici à la fermeture du marché des transferts. Alors que l’international français, impliqué dans une violente altercation avec Jonathan Rowe vendredi dernier à Rennes (1-0), est écarté et poussé vers la sortie, l’entraîneur de l’OM attend entre quatre et six nouvelles recrues.

« Certains disent que c’est une question économique, ce n’est absolument pas vrai » « Il y a peut-être des recrues qui vont arriver, quatre, cinq ou six. On sait que des gens vont arriver. Appliquer des règles, c'est toujours positif. L’anarchie dans une équipe de football, ça ne peut pas exister. Après un an, je sais comment les choses sortent, chacun dit les choses comme il veut. Certains disent que c’est une question économique, ce n’est absolument pas vrai », a déclaré Roberto De Zerbi.