Transfert d’une star : Le PSG reçoit une réponse cash !

Le PSG n’exclut pas de saisir une excellente opportunité sur le mercato... pour l’été prochain ! Le club de la capitale se tiendrait à l’affût de la situation d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat à l’issue de la saison avec Liverpool. Les Rouge-et-Bleu ne semblent toutefois pas être la priorité du défenseur central de 26 ans.

Alors que l’hiver n’est pas encore passé, le PSG semble déjà préparer son recrutement... pour l’été prochain ! Le club de la capitale se tient à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil très attentif sur la situation d’Ibrahima Konaté, dont le contrat à Liverpool expire à l’issue de la saison.

Le PSG garde un oeil sur Konaté... Le PSG ne serait toutefois pas seul sur le coup. Les Reds cherchent encore à prolonger l’engagement de l’international français. Et le défenseur central de 26 ans aurait également tapé dans l’oeil du Bayern Munich et du Real Madrid. Le natif de Paris semble d’ailleurs avoir tranché pour son prochain club.