Transfert d’une star : La grosse réponse au PSG !

Ayant quitté Manchester City en 2024 afin de ne plus être dans l’ombre d’Erling Haaland, Julian Alvarez a décidé de rejoindre l’Atlético de Madrid. Mais le buteur argentin aurait pu atterrir au PSG, alors que Luis Enrique le souhaitait. Face aux rumeurs d’un départ de sa star, l’entraîneur des Colchoneros Diego Simeone a mis les choses au clair.

Le PSG aurait pu l’avoir en ses rangs. Mais en 2024, Julian Alvarez a pris la direction du championnat espagnol et de l’Atlético de Madrid. Évoluant sous les ordres de son compatriote Diego Simeone depuis un an et demi déjà, l’attaquant de 25 ans est sujet à des rumeurs de transfert ces dernières semaines.

Gros transfert en vue pour Julian Alvarez ? Si le PSG doit encore suivre sa situation avec attention, Julian Alvarez est surtout annoncé proche du FC Barcelone. Le club catalan souhaite tourner la page Robert Lewandowski, et aurait jeté son dévolu sur l’Argentin, sous contrat jusqu’en 2030 chez les Colchoneros. Interrogé au sujet de l’avenir du buteur ce dimanche, Diego Simeone a tenu à mettre les choses au clair.