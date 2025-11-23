Transfert d’une star : La grande promesse au PSG !

Pierrick Levallet

Pour Lucas Chevalier, la tâche n’est pas simple au PSG. L’international français a la charge de remplacer Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie et transféré à Manchester City. Le gardien de but de 24 ans avait fait une promesse il y a quelques semaines. Et il semble enfin la tenir.

Lucas Chevalier a été chargé d’une tâche difficile à réaliser dans la foulée de son transfert au PSG. L’international français a eu la lourde responsabilité d’assurer la succession de Gianluigi Donnarumma. Ce dernier a été poussé vers la sortie et transféré à Manchester City cet été. Et Lucas Chevalier a eu du mal à le remplacer chez les Rouge-et-Bleu jusqu’à présent.

Chevalier a impressionné contre Le Havre Ce samedi, le gardien de but de 24 ans s’est néanmoins montré à son aise. Contre Le Havre, Lucas Chevalier a dégagé une sérénité rarement vue chez lui depuis son arrivée dans la capitale. L’ancien portier du LOSC a fait preuve d’une très grande assurance, ce qui lui a permis de s’assurer un nouveau clean-sheet (3-0).