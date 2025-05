Transfert d’une star au PSG : Luis Enrique s'enflamme !

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, le PSG n’a recruté qu’un seul joueur, en la personne de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien s’est adapté très vite à sa nouvelle équipe et il a su gagner sa place de titulaire. Il a d’ailleurs encore marqué face à l’AJ Auxerre samedi soir et Luis Enrique s’est montré très élogieux envers lui en conférence de presse.

Samedi soir, le PSG a terminé la saison de Ligue 1 en beauté avec une nouvelle victoire, cette fois contre l’AJ Auxerre (3-1). Le club de la capitale a réussi à faire la différence grâce à Khvicha Kvaratskhelia qui a inscrit un doublé, mais également par l’intermédiaire de Marquinhos qui a marqué son deuxième but de la saison en championnat.

Kvaratskhelia s’est très bien adapté au PSG

Alors qu’il n’est arrivé au PSG que cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia a déjà réussi à faire sa place. Le Géorgien est la bonne pioche du mercato et il a déjà réussi à se montrer décisif à douze reprises depuis qu’il a rejoint Paris (six buts et six passes décisives). L’ancien Napolitain sera donc un atout de poids lors des deux finales que doit encore disputer le club de la capitale.

Luis Enrique complimente Kvaratskhelia

En conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur la nouvelle bonne performance de Khvicha Kvaratskhelia. L’entraîneur du PSG s’est montré très élogieux, et il a notamment pointé du doigt la faculté de son attaquant à faire des efforts défensifs. « Kvara est un joueur qu’on aimait déjà beaucoup depuis la saison dernière. Ça n’avait pas pu se faire, ça n’avait pas pu se faire non plus l’été dernier mais ça a pu se faire au mercato d’hiver. Il a eu l’intelligence de s’adapter à tout ce que nous demandons en attaque et en défense. Nos attaquants sont parmi ceux qui gagnent le plus de duels défensifs. » Pour rappel, le champion de France a déboursé environ 70M€ pour faire venir l’ancienne star du Napoli cet hiver, qui a signé un contrat jusqu’en 2029.