Transfert d’une star au PSG : Luis Enrique réagit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Gianluigi Donnarumma, remplacé par Lucas Chevalier dans la hiérarchie des gardiens du PSG en ce début de saison, devrait logiquement être transféré d'ici la fin du mercato. Le portier italien a d'ailleurs fait ses adieux au public du Parc des Princes vendredi soir après la victoire du PSG contre Angers, et Luis Enrique a réagi à cette séquence.

Ça sent la fin pour Gianluigi Donnarumma au PSG ! Malgré ses excellentes performances de la saison passée en Ligue des Champions, le gardien italien se retrouve poussé au départ avec le recrutement de Lucas Chevalier cet été, et Donnarumma avait d'ailleurs acté la nouvelle avec un message d'adieux sur ses réseaux sociaux. Mais le numéro 1 du PSG a eu l'occasion de dire aurevoir à son public vendredi soir au Parc des Princes, après la victoire contre Angers (1-0).

« Un moment spécial pour Gigio » Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique a réagi à ces adieux entre Donnarumma et les supporters du PSG : « C'est toujours beau de voir le soutien des supporters. Je comprends que c'est un moment spécial pour Gigio. C'est beau de voir ce sentiment de confiance et de reconnaissance », indique le coach espagnol, alors que son gardien devrait prochainement être transféré.