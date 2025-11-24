Transfert d’un phénomène : L’offre qui va faire craquer l’OM ?

Auteur d’un bon début de saison avec l’OM, Robinio Vaz serait déjà dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, parmi lesquels on retrouverait notamment Arsenal et Chelsea. Du côté des Blues, on envisagerait même de faire une offre dès le prochain mercato hivernal pour s’attacher les services de l’attaquant âgé de 18 ans.
Performant à chaque fois qu’il est utilisé par Roberto De Zerbi et auteur de 4 buts et 2 passes décisives cette saison en Ligue 1, Robinio Vaz est en train de se faire une place dans l’effectif de l’OM. Un joueur que la direction olympienne a prévu de prolonger prochainement, car plusieurs clubs commenceraient déjà à le courtiser.
Du beau monde intéressé par Vaz
Africafoot évoquait des intérêts du Bayern Munich, de Naples, d’Arsenal et surtout de Chelsea pour Robinio Vaz. Selon CaughtOffside, les Gunners et les Blues seraient bel et bien intéressés, mais les premiers nommés le considérerait plus comme un investissement sur le long terme.
Une offre de Chelsea dès janvier ?
Chelsea en revanche serait celui qui s’est montré le plus actif dans ce dossier et maintiendrait le contact avec les représentants de Robinio Vaz, ainsi qu’avec l’OM. L’équipe entraînée par Enzo Maresca étudierait même la possibilité de faire une offre dès le mois de janvier afin de recruter l’attaquant âgé de 18 ans, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028.