Transfert d’un phénomène : L’offre qui va faire craquer l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’un bon début de saison avec l’OM, Robinio Vaz serait déjà dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, parmi lesquels on retrouverait notamment Arsenal et Chelsea. Du côté des Blues, on envisagerait même de faire une offre dès le prochain mercato hivernal pour s’attacher les services de l’attaquant âgé de 18 ans.

Performant à chaque fois qu’il est utilisé par Roberto De Zerbi et auteur de 4 buts et 2 passes décisives cette saison en Ligue 1, Robinio Vaz est en train de se faire une place dans l’effectif de l’OM. Un joueur que la direction olympienne a prévu de prolonger prochainement, car plusieurs clubs commenceraient déjà à le courtiser.

Du beau monde intéressé par Vaz Africafoot évoquait des intérêts du Bayern Munich, de Naples, d’Arsenal et surtout de Chelsea pour Robinio Vaz. Selon CaughtOffside, les Gunners et les Blues seraient bel et bien intéressés, mais les premiers nommés le considérerait plus comme un investissement sur le long terme.