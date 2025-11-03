Transfert d’un crack à l’OL : Les mauvaises nouvelles de Pierre Ménès !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick est annoncé sur le départ dans le cadre d’un prêt au mercato hivernal. Pour ce qui est de sa destination, c’est l’OL qui semblait dernièrement tenir la corde pour le crack brésilien. Alors qu’Endrick pourrait donc venir donner un coup de main à Paulo Fonseca, les échos obtenus par Pierre Ménès sont loin d’être excellents.

Alors que le mercato hivernal n’ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, l’OL pourrait déjà tenir sa première recrue. Et c’est Endrick qui est annoncé chez les Gones. Dernièrement, l’affaire semblait plus que bien engagée pour que le buteur du Real Madrid débarque à Lyon afin d’avoir du temps de jeu, ce qu’il n’a actuellement pas avec Xabi Alonso chez les Merengue. Mais recruter Endrick est-il pour autant une bonne idée pour l’OL ?

« Pas super réputation en terme de comportement » Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a réagi à la rumeur d’une arrivée d’Endrick à l’OL. Et ce qu’il a pu dire de l’attaquant brésilien n’est pas forcément rassurant : « C’est un petit taureau, très puissant, avec une frappe de balle très sèche. Culture tactique et collective pour l’instant très limitées. Mais il est jeune. Pas super réputation en terme de comportement. Il faut voir. Un prêt, pourquoi pas. Après, c’est surtout si le Real Madrid prend en partie le salaire en charge ».