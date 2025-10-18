Transfert d’un champion du monde : Le rendez-vous est pris avec l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vit des débuts presque parfaits avec l’OM, Benjamin Pavard pourrait bien y rester plus d’une saison. Arrivé en fin de mercato estival, le champion du monde 2018 a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Le club marseillais et l’international français ont déjà prévu de se rencontrer en fin de saison pour évoquer la suite.

Après le départ d’Adrien Rabiot à l’AC Milan, un autre international français a débarqué dans la foulée à l’OM en la personne de Benjamin Pavard. À l’instar de Nayef Aguerd, Matt O’Riley et Emerson Palmieri, le défenseur âgé de 29 ans est arrivé tard, le dernier jour du mercato estival, mais a très rapidement trouvé ses marques.

« C'est déjà un leader de l'équipe » « C'est déjà un leader de l'équipe comme Nayef ou Emerson, ou comme le devient Matt. Ce sont des joueurs forts, positifs et intelligents. C'est aussi pour ça qu'on a joué un match plus mûr à Metz », confiait Roberto De Zerbi vendredi en conférence à propos de Benjamin Pavard, à la veille de la réception du Havre.