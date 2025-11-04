Transfert d'un buteur : Le plan de l'OL est dévoilé !

Alexis Brunet

Alors que son avenir semble bouché au Real Madrid, Endrick aurait de grandes chances de rejoindre l’OL. Le club français serait très intéressé par les services du Brésilien et il se donne toutes les chances pour boucler ce dossier. Un adjoint de Paulo Fonseca aurait d’ailleurs été chargé de visionner tous les matchs de l’attaquant, que cela soit à Madrid ou à Palmeiras.

L’été dernier, l’OL a malheureusement dû se séparer de nombreux joueurs offensifs à cause de ses problèmes financiers. Le club rhodanien a tenté certains coups pour essayer de rester compétitif mais malheureusement la perte de Malick Fofana pour les trois prochains mois va obliger Lyon à se montrer actif lors du mercato hivernal.

Endrick bientôt à l’OL ? Alors qu’il était le principal atout offensif de l’OL, Malick Fofana sera absent pendant les trois prochains mois en raison d’une blessure à la cheville droite survenue face à Strasbourg. Paulo Fonseca cherche donc à trouver un remplaçant à l’international belge et il pourrait bien le dégoter du côté du Real Madrid. En effet, Lyon serait très intéressé par Endrick et cela serait réciproque. Le Brésilien souhaiterait quitter temporairement l’Espagne afin de retrouver du temps de jeu et ainsi avoir une chance de participer à la Coupe du monde 2026.