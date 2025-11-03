Surprise, le PSG va signer un «monstre» ?

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le PSG a entamé des discussions pour prolonger le contrat de Senny Mayulu, qui est très apprécié par Luis Enrique. Le milieu offensif épate le club de la capitale, mais c’était déjà le cas chez les jeunes. Pour l’un de ses anciens éducateurs, le Français était tellement fort qu’il était comparable à un monstre.

Avec les nombreuses blessures depuis le début de la saison, Luis Enrique a quelque peu dû revoir ses plans au PSG. Pour faire face à l’absence de certains cadres, l’entraîneur espagnol a décidé de faire confiance à de nombreux jeunes. Ainsi, Senny Mayulu dispose d’un temps de jeu conséquent, lui qui est même parfois préféré à Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque parisienne.

Le PSG veut prolonger Mayulu Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG cherche d’ailleurs à prolonger le contrat de Senny Mayulu, qui arrive à échéance en 2027. Il n’est pas le seul joueur parisien a être concerné par ce genre de négociations, puisque le club de la capitale veut faire de même pour Fabian Ruiz, Willian Pacho, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye.