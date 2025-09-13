Transfert d’un buteur à l’OM, l’annonce cash !

Auteur d’un début de saison réussi, l’OL s’est séparé de Georges Mikautadze en fin de mercato. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club rhodanien envisage potentiellement le recrutement de l’attaquant de l’OM Neal Maupay qui de son côté, n’écarte pas cette possibilité. En attendant, le coach Paulo Fonseca s’est exprimé sur la question des avant-centres à Lyon.
Le mercato de l’OL a été marqué par la perte de Georges Mikautadze, transféré en fin de mercato à Villarreal pour plus de 30M€. Afin de le remplacer, le club lyonnais a misé sur l’Uruguayen Martin Satriano. Mais en interne, Lyon pense également à Neal Maupay (OM), comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com ce vendredi.
Neal Maupay prêt à partir à Lyon ?
Selon nos informations, l’attaquant français n’écarte pas cette possibilité de rejoindre l’OL en tant que joker dans les prochains jours. Interrogé à ce sujet au micro de l’After Foot, Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, a évoqué cette piste Neal Maupay : « On travaille sur toutes les possibilités. Il faut avoir une conviction que c’est le bon choix. » Si la direction lyonnaise envisage sérieusement cette possibilité, le joueur de l’OM lui, est encore hésitant alors qu’il discute avec un autre club dont le nom n’a pas filtré.
« Ce n’est pas une situation facile »
De son côté, Paulo Fonseca était présent en conférence de presse ce vendredi, et l’entraîneur portugais a notamment évoqué le marché des avant-centre. « Nous avons différentes possibilités mais l’équipe est préparée pour jouer sans attaquant. La structure de l’équipe est faite pour jouer avec ou sans attaquant. On ne peut pas oublier que l’équipe qui a gagné la Ligue des champions et la Ligue 1 a joué toute la saison sans attaquant. On veut des joueurs qui apportent de la qualité au groupe. On doit attendre d’avoir les joueurs que nous voulons. Ce sera difficile maintenant de choisir un joueur en France parce que les clubs ne seront pas vendeurs. Ce n’est pas une situation facile. On va voir. Je suis satisfait des joueurs que nous avons », a ainsi confié le coach de l’OL. Affaire à suivre...