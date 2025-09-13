Transfert d’un buteur à l’OM, l’annonce cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un début de saison réussi, l’OL s’est séparé de Georges Mikautadze en fin de mercato. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club rhodanien envisage potentiellement le recrutement de l’attaquant de l’OM Neal Maupay qui de son côté, n’écarte pas cette possibilité. En attendant, le coach Paulo Fonseca s’est exprimé sur la question des avant-centres à Lyon.

Le mercato de l’OL a été marqué par la perte de Georges Mikautadze, transféré en fin de mercato à Villarreal pour plus de 30M€. Afin de le remplacer, le club lyonnais a misé sur l’Uruguayen Martin Satriano. Mais en interne, Lyon pense également à Neal Maupay (OM), comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com ce vendredi.

Neal Maupay prêt à partir à Lyon ? Selon nos informations, l’attaquant français n’écarte pas cette possibilité de rejoindre l’OL en tant que joker dans les prochains jours. Interrogé à ce sujet au micro de l’After Foot, Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, a évoqué cette piste Neal Maupay : « On travaille sur toutes les possibilités. Il faut avoir une conviction que c’est le bon choix. » Si la direction lyonnaise envisage sérieusement cette possibilité, le joueur de l’OM lui, est encore hésitant alors qu’il discute avec un autre club dont le nom n’a pas filtré.