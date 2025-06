Transfert d’un buteur à 0€ : L’annonce qui va ravir l’OM !

Axel Cornic

Après l’échec Elye Wahi, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur Amine Gouiri, arrivé en provenance du Stade Rennais au cours du dernier mercato. L’international algérien a réalisé de très bonnes prestations lors de la deuxième partie de saison, mais les dirigeants phocéens semblent vouloir changer une nouvelle fois, avec un énorme coup annoncé en Italie.

Les spéculations les plus folles fusent autour de l’OM, en ce mercato estival. Il faut dire que l’été dernier, les dirigeants phocéens nous avaient réservé beaucoup de surprises et avec la qualification pour la Ligue des Champions en poche, on s’attend à encore plus grand. Et une nouvelle piste assez surprenante pourrait se dessiner du côté de l’Italie...

L’OM prêt à relancer Dušan Vlahović ? En très bonne relations avec la Juventus, l’OM a récemment été annoncée sur les traces de Nicolas Gonzalez, international argentin de 27 ans. Mais c’est plutôt l’un de ses coéquipiers qui ferait saliver Medhi Benatia et Pablo Longoria ! Il s’agirait de Dušan Vlahović, dont le contrat se termine en juin 2026 et qui serait vraisemblablement poussé vers la sortie. L’ancien de la Fiorentina ne voudrait en effet pas prolonger et Igor Tudor ne compterait pas sur lui, puisqu’il lui préfère Randal Kolo Muani.