Transfert d’un attaquant : Une offre du PSG révélée !

Ces derniers jours, Ademola Lookman fait beaucoup parler de lui. Le Nigérian a par le biais d’un communiqué décidé de forcer son départ de l’Atalanta. Ce lundi, le directeur général de Bergame lui a d’ailleurs répondu et il a livré une information étonnante sur le mercato estival de l’année dernière. Selon Luca Percassi, à cette époque, le PSG avait fait une offre de 20M€ pour le buteur.

Le torchon brûle entre l’Atalanta et Ademola Lookman. Furieux que Bergame ne le laisse pas rejoindre l’Inter Milan, le Nigérian a décidé de publier un communiqué pour forcer son départ chez le dernier finaliste de la Ligue des champions. « Au cours des trois dernières années à l’Atalanta, j’ai tout donné. Non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. J’ai toujours porté le maillot avec fierté et j’ai essayé de représenter ce club et la ville de Bergame avec cœur, passion et dévouement. Bien que j’aie reçu une offre conforme à ce que je pense avoir été discuté, le club bloque l’opportunité pour des raisons que je ne comprends pas. Je peux confirmer que j’ai maintenant déposé une demande officielle de transfert. »