Transfert d'un attaquant - PSG : Luis Enrique dit stop ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, l'heure est à la préparation des finales de Coupe de France et de Ligue des champions. Après quoi, le mercato estival reprendra ses droits. L'occasion pour le PSG d'éventuellement accueillir Serhou Guirassy d'après la presse allemande ? Cela ne devrait pas arriver pour une raison précise : Luis Enrique.

Serhou Guirassy au PSG ? C'est la folle rumeur de ces derniers jours qui a vu le jour en Allemagne. Sport BILD explique que le Paris Saint-Germain suivrait avec attention l'évolution de l'international guinéen dans l'optique de renforcer son secteur offensif la saison prochaine.

«Quand je vois le style de jeu prôné par Luis Enrique, je ne suis pas sûr que Guirassy soit compatible»

Une nouvelle pour le moins surprenante pour Walid Acherchour. « Guirassy au PSG ? Une rumeur étonnante. Beaucoup de respect pour ce qu'il fait en Allemagne avec Dortmund. On pouvait se dire que c'était une One season wonder la saison dernière à Stuttgart, mais il a très bien confirmé et notamment en Ligue des champions avec Dortmund. Maintenant, quand je vois le style de jeu prôné par Luis Enrique, je ne suis pas sûr que Guirassy soit compatible ».

«J'ai dû mal à l'imaginer»

Le consultant de RMC, DAZN et de Winamax FC a cependant fait un parallèle qui a son importance dans le feuilleton Guirassy : son appartenance à l'écurie Moussa Sissoko qui représente plusieurs joueurs du PSG. « Il n'a pas forcément le même jeu qu'un Kolo Muani qui est plus dans la projection. Guirassy participe beaucoup plus au jeu. Mais quand on se projette sur son utilisation avec Ousmane Dembélé, j'ai dû mal à l'imaginer. (...) Je pense qu'il va avoir des offres intéressantes en Premier League. (...) Son agent est Moussa Sissoko qui a récupéré Bradley Barcola, qui a Ousmane Dembélé, Désiré Doué... ».